İsrailli Denizcilik Şirketi ZIM, Süveyş Kanalı'nı Kullanmayacak

İsrailli denizcilik şirketi ZIM, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurdu. Bu kararın İsrail'e sevkiyatların gecikmesine neden olması bekleniyor.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ZIM denizcilik şirketinin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, "Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki koşullar nedeniyle ihtiyati tedbir alıyoruz ve gemilerimizi Süveyş Kanalı'na yönlendirmeme kararı alıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gemilerin yönünün değiştirilmesinin "sevkiyatların İsrail'e ulaşmasında gecikmeye" neden olacağı tahmin ediliyor.

Aden Körfezi'nde seyrüsefer güvenliği sorgulanıyor

İstihbarat şirketi Ambrey, Zodiac şirketince işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tankerin 26 Kasım'da Yemen'in Aden kenti açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "M/V Central Park" gemisinin, Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerden yardım istediğini belirtmişti.

ABD Donanmasına bağlı "USS Mason (DDG 87)" adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği ve geminin serbest bırakılmasını istediği aktarılan açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise dün yaptığı açıklamada, Aden Körfezi'nde ticari bir gemiyi ele geçirme girişiminde bulunurken yakalanan silahlı 5 kişinin Yemen'deki Husiler değil, Somalililer olduğunu duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, daha önce, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.