İsrail'de 300 ekonomist, Başbakan Netanyahu ve Maliye Bakanı Smotrich'e ülke ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini ve acil önlemler alınması gerektiğini bildiren bir mesaj gönderdi.

İsrailli 300 Ekonomist, Hükümete Acil Eylem Planı Çağrısı Yaptı

İsrailli 300 ekonomist, ülke ekonomisinin acil eylem planı gerektiren zor bir dönemden geçtiği kousunda Başbakan Binyamin Netanyahu ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i uyardı.

İsrail'de yayınlanan Yediot Ahronot gazetesine göre, aralarında eski İsrail Merkez Bankası Başkanı, eski banka denetçileri, Nobel ödüllü profesör, Maliye Bakanlığı eski üst düzey yetkililerinin yer aldığı 300 ekonomist Netanyahu ile Smotrich'e ekonominin durumuna ilişkin mesaj gönderdi.

Yetkililerin, ülke ekonomisinin karşı karşıya olduğu krizin boyutunun farkında olmadıklarını vurgulayan ekonomistler, "İsrail ekonomisi zor bir dönemle karşı karşıya. Büyük hasarı önlemek için derhal önlemler alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Savaş için gerekli olmayan tüm faaliyetlerin finansmanının derhal durdurulmasına, ekonominin yeniden inşa edilmesine ihtiyaç duyulduğu kaydedilen mesajda, mevcut tasarrufların İsrail ekonomisine zarar vereceği, farklı tasarrufların gerektiği aktarıldı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail devletinin aldığı ağır darbe, ulusal öncelikler sıralamasında köklü bir değişikliği, bütçenin savaşın zararlarını gidermek, mağdurlara yardım etmek ve ekonomiyi canlandırmak için aktarılmasını gerektiriyor."

Savaştan sonra harcamaların on milyarlarca şekeli bulabileceği aktarılan mesajda, Başbakan ve Maliye Bakanı, 2023 bütçesindeki tüm harcama kalemlerini bir an önce gözden geçirmeye çağrıldı.

İsrail Maliye Bakanlığı, dün saldırılardan etkilenen işverenler ve işçiler için yeni bir yardım planı yayımlamıştı.