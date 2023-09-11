İsrail, Yenilenebilir Enerjiye 2.000 Megavatlık Ek Tahsisat Yapacak

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanlığı, ulusal elektrik şebekesinin başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji tesislerine bağlanması için 2.000 megavatı aşkın ek tahsisat yapacağını duyurdu. Bu karar, İsrail'in yenilenebilir enerji üretimini teşvik edecek.

KUDÜS, 11 Eylül (Xinhua) -- İsrail Enerji ve Altyapı Bakanlığı, ulusal elektrik şebekesinin başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji tesislerine bağlanması için 2.000 megavatı aşkın ek tahsisat yapacağını duyurdu.

Pazar günü yazılı bir açıklamayla duyurulan karar, devlete ait İsrail Elektrik Şirketi'nin özellikle İsrail'in kuzey ve güneyinde bulunan çok sayıda yüksek ölçekli yenilenebilir enerji tesisine bağlanmasına olanak sağlayarak ülke çapında yenilenebilir enerji üretimini teşvik edecek.

Açıklamada, ülkenin dört bir yanında yaşayan vatandaşların yakında yenilenebilir enerji devrimine katılabilecekleri, mülklerindeki güneş enerjisi tesisat kurulumlarından kazanç elde edebilecekleri ve ülkenin temiz, rekabetçi ve merkezi olmayan enerji ekonomisine geçişinde rol oynayabilecekleri belirtildi.

Açıklamaya göre elektrik kurumları, elektrik şebekesine yönelik olarak 2030 yılına kadar 17 milyar şekel (4.43 milyar ABD doları) tutarındaki önemli bir kalkınma planının hayata geçirilmesini teşvik ediyor. Plan, ülke genelinde yeni yenilenebilir enerji tesisleri kurulmasını öngörüyor.