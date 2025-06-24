İsrail ve İran Arasında Ateşkes İlan Edildi, Piyasalar İyimserleşti

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İsrail ile İran arasında tam ateşkes sağlandığı açıklandı. ABD Başkanı Trump'ın duyurusunun ardından piyasalarda risk iştahı arttı, petrol fiyatları düştü ve ABD ile Avrupa borsa endekslerinde yükselişler görüldü. Ancak, İran'dan gelen karşı saldırı iddiaları endişeleri artırıyor.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlanması piyasalarda risk iştahını artırırken, anlaşmanın her an bozulabileceğine yönelik endişeler varlığını koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşmanın söz konusu olmadığını ancak İsrail rejimi İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını durdurursa, yanıtlarını sürdürme niyetlerinin olmadığını söyledi.

İran tarafından henüz resmi bir açıklama gelmezken, ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.

Söz konusu haber akışının ardından küresel risk iştahı artarken, pay piyasalarında ateşkes rallisi öne çıktı. "Korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yaklaşık yüzde 9 düşüşle 18,2 seviyesine geriledi.

ABD'de endeks vadeli kontratlardaki yükseliş yüzde 1'i geçti

Orta Doğu'daki ateşkese ilişkin haber akışının ardından ABD'de vadeli işlemlerde Nasdaq endeksi yüzde 1,3, S&P 500 endeksi yüzde 1 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,9 kazançla işlem görüyor.

Dün, ABD'nin nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısına karşılık olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmamasının ardından petrol fiyatlarında sert düşüşler takip edildi. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 8,5 düşüşle 69,5 dolara gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 8,9 değer kaybıyla 67,2 dolara indi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve ateşkes iyimserlikleriyle dün New York Borsası'nda pozitif bir seyir izlenirken, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara yönelik ateşkes adımları sonrası risk iştahı yükseldi.

Avrupa endeksleri sert arttı

Orta Doğu'daki gerilimin sona erdiğine yönelik iyimserliklerle Avrupa endeksleri yukarı yönlü güçlü tepkiler verdi.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,4 artışla 542,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 23.719 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 8.800 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,5 primle 39.432 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 1,4 artışla 14.045 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,7 kazançla 7.664 puan seviyesinde bulunuyor.

Yurt içi piyasalar ulaştırma endeksi öncülüğünde yükseldi

Yurt içi piyasalarda da alıcılı bir seyir öne çıkarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,04 yükselişle 9.419,14 puandan başladı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmaların son bulacak olmasına yönelik beklentiler ve bölgedeki hava sahalarının tekrar açılmaya başlaması ulaştırma hisselerinde alıcılı seyri destekledi.

Borsa İstanbul'da ulaştırma endeksindeki yükseliş açılışın ardından yüzde 6'yı aşarken, BIST 100 endeksinde işlem gören Türk Hava Yollarının (THY) hisseleri şu sıralarda yüzde 6,2, Pegasus Hava Yollarının hisseleri yüzde 7,6, TAV Havalimanlarının hisseleri yüzde 6,1 ve Çelebi Hava Servisi hisseleri yüzde 5 yükseldi.

İsrail ordusundan "saldırı" iddiası

Bu gelişmeleri takiben İsrail ordusu, ABD Başkanı Trump'ın ilan ettiği ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra, İran'ın İsrail'e füze saldırısı başlattığını ileri sürdü. Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yeni füze atışlarının tespit edildiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek, İsrail ordusuna Tahran'daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu.

Analistler, yeni günde Orta Doğu'daki çatışmaların sona ereceğine yönelik iyimserliklerin fiyatlamalara yansımalarının izlendiğini belirtirken, İran ile İsrail arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceği endişelerinin görece azalsa da sınırlı olarak devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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