İsrail, Ürdün ve BAE Arasında Su ve Elektrik Alışverişi Projesi Görüşüldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, İsrail ve ABD'den yetkililer, Tel Aviv ile Amman yönetimleri arasında 'suya karşılık elektrik' alışverişini öngören projeyi görüştü. Görüşmede, İsrail'in Ürdün'e satacağı arıtılmış deniz suyuna karşılık Ürdün'den güneş enerjisi satın almasını öngören proje ele alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, İsrail ve ABD'den yetkililer, Tel Aviv ile Amman yönetimleri arasında "suya karşılık elektrik" alışverişini öngören projeyi görüştü.

İsrail basınına göre, İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz ve Başbakanlık Ofis Müdürü Yossi Shelley, BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed el-Cabir, Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Salih Ali Hamid el-Harabşe, Su Bakanı Muhammed Cemil Musa en-Neccar, Çevre Bakanı Muaviye er-Radeyde ile Beyaz Saray Enerji Birimi Direktörü ve Başkanlık Özel İklim Elçisi David Livingston, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede, "İsrail'in Ürdün'e satacağı arıtılmış deniz suyuna karşılık Ürdün'den güneş enerjisi satın almasını" öngören proje ele alındı.

Basında yer alan habere göre İsrail Enerji Bakanı Katz, "Abu Dabi'ye gerçekleştirdiğim ziyaret, İsrail'in gücünün ve konumunun göstergesidir. Bu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğinde imzalanan ve Orta Doğu'yu değiştirecek Abraham anlaşmalarının meyvesidir. İsrail, komşularının ilişki kurmak istediği güçlü ve başarılı bir devlettir." değerlendirmesinde bulundu.

Katz, söz konusu projenin, bölgesel bir girişim olmanın ötesine geçip İsrail, Ürdün, BAE ve ABD arasında benzersiz dörtlü işbirliğinin başlangıcı olacağını dile getirdi.

Görüşmede, kasım ayında BAE'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) söz konusu projeye ilişkin bir anlaşmanın imzalanma olasılığı da değerlendirildi.

Öte yandan, Ürdün haber ajansı PETRA, Ürdünlü bakanlar Harabşe, Neccar ve Radeyde'nin BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Cabir ile görüştüğü bilgisini geçti.

Habere göre, Ürdünlü bakanlar, BAE'nin iklim sorunlarıyla mücadeledeki öncü rolünden ve Bakan Cabir'in bu önemli uluslararası forumun başkanlığını yapacak olmasından övgüyle bahsetti.

Ürdün Su Bakanlığı, 22 Kasım 2021'de Ürdün, İsrail ve BAE'nin 2022 yılında enerji ve su alanında ortak bir projenin fizibilite sürecine başlanması için "niyet beyanı" imzaladığını bildirmişti.

Projeye göre Ürdün İsrail'e yıllık 600 megavat güneş enerjisi, İsrail de Ürdün'e 200 milyon metreküp arıtılmış su ihraç edecek. Güneş enerjisi ise BAE'nin ABD gözetiminde Ürdün'de kuracağı güneş tarlalarından elde edilecek.

Ürdün hükümetinin İsrail'le imzaladığı enerji karşılığında su teminini kapsayan "niyet beyanı" ülkede protestolara neden olmuştu.