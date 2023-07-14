İsrail, süt kıtlığını çözmek için gümrük vergisini askıya aldı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkede yaşanan süt kıtlığını çözmek için ithal süte uygulanan gümrük vergisini üç ay süreyle askıya alan bir talimat imzaladı. Yerel medyada çıkan haberlere göre, İsrailli ithalatçılar süt açığını kapatmak için Polonya, Yunanistan, Macaristan ve diğer Avrupa ülkelerinden süt ithal etmeye hazırlanıyor.

KUDÜS, 14 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkede yaşanan süt kıtlığını çözmek için ithal süte uygulanan gümrük vergisini üç ay süreyle askıya alan bir talimat imzaladı.

Maliye Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre yüzde 40 seviyesindeki gümrük vergisi, son haftalarda İsrail'deki süpermarketlerde süt kıtlığı yaşanması nedeniyle iptal edildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde kıtlığın, hükümetin süt için sabit fiyat uygulaması başlatmasının ardından süt şirketlerinin üretimi azaltması yüzünden ortaya çıktığı ifade edildi.

İsrailli ithalatçıların, süt fiyatının önemli ölçüde düşük olduğu Polonya, Yunanistan, Macaristan ve diğer Avrupa ülkelerinden süt ithal etmeye hazırlandığına dair haberler yerel basında yer buldu.

Kararın büyük bir dikkatle alındığını söyleyen Smotrich, gümrük vergisinin kaldırılmasının, süt açığını kapatıp süt kıtlığını sona erdirmenin en hızlı yolu olduğunu kaydetti.