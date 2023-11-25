İsrail saldırıları Gazze ekonomisinin tamamen çökmesine yol açtı

İsrail saldırıları Gazze'nin ekonomisini tamamen tahrip etti. Çalışma nüfusunun %61'ini oluşturan 182,000 Gazze'li işini kaybetti. Gazze'nin ekonomisi yabancı yardım ve İsrail'in emek piyasasına erişime bağlıydı, ancak ikincisi artık yok. Birleşmiş Milletler'e göre, Gazze'nin %80'i uluslararası yardıma bel bağlıyordu. Gazze'nin ekonomisi son 15 yılda neredeyse durgun durumdaydı ve uzmanlar, ekonomisinin sadece dış yardım ile canlandırabileceğini belirtiyor.

İsrail'in Hamas ile yaşadığı çatışma, uzmanlara göre Gazze'nin ekonomisini tamamen tahrip etti. 7 Ekim'de başlayan çatışmanın mevcut tırmanışı, CNBC'nin perşembe günü bildirdiğine göre, bölgeyi gelir kaynağından tamamen yoksun bıraktı.

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, geçen ay yaklaşık 182,000 Gazze'li işini kaybetti ve bu da çalışan nüfusunun %61'ini temsil ediyor. İsrail saldırılarında önce dünyada en çok işsizlik oranına sahip olan Gazze'nin neredeyse tüm nüfusunu işsiz bıraktı.

Clocktower Group'un baş stratejisti Marko Papic, "Gazze'nin ekonomisi %100 olarak iki gelir kaynağına bağlı: yabancı yardım ve İsrail'in emek piyasasına erişim. İkincisi şimdi gitti. Geriye kalan tek şey yabancı yardım" dedi.

Birleşmiş Milletler'e göre, 7 Ekim'den önce Gazze'nin %80'i geçimini sağlamak için uluslararası yardıma bel bağlıyordu. Devam eden tırmanış zaten yaklaşık 15,000 Filistinlinin ölümüne ve yaklaşık 1.5 milyon kişinin yerinden edilmesine yol açtı.

Gazze'nin ekonomisi son 15 yılda neredeyse durgun durumdaydı, çünkü İsrail, Hamas'ın iktidara gelmesinden sonrahava, kara ve deniz ablukası uyguladı. Filistin Ekonomik Politika Araştırma Enstitüsü'ne göre, "Gazze'nin ekonomisi işlevini yitirdi... ve belirsiz bir süre boyunca böyle devam edecek." Uzmanlar, Gazze'nin ekonomisinin sadece dış yardım ile canlandırabileceğini uyarıyor.