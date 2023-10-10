İsrail limanlarına uğrayacak Türk gemilerinin güvenlik seviyesi yükseltildi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin 3'e çıkarıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin en üst noktaya çıkarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail- Filistin çatışmasıyla bölgede oluşan duruma işaret edildi.

İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, bu ülke limanlarına uğrayacak ve limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin 3'e çıkarıldığı belirtilen açıklamada, sürecin Bakanlık tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.

"Güvenlik seviyesi 1- Normal", gemiler ile liman tesislerinin normal faaliyetleri yürütülürken geçerli oluyor.

"Güvenlik seviyesi 2- Artırılmış", artan bir güvenlik olayı riski olduğuna işaret ediyor.

"Güvenlik seviyesi 3- Olağanüstü" ise olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin bulunduğu zaman uygulanan seviyeyi ifade ediyor.