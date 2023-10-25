İsrail'in Gazze saldırıları ekonomik faturayı artırıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve seferberlik ilanı ekonomik faaliyetin yavaşlamasına ve kamu maliyesine ağır yük getiriyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard's Poor, İsrail'in kredi görünümünü teyit etti ancak Gazze'deki savaşın olumsuz etkileriyle ilgili uyarıda bulundu. İsrail şekeli son 14 yılın en düşük seviyesine gerilerken, savaşın toplamda ülkeye 17 milyar dolara mal olması tahmin ediliyor. Yüksek teknoloji sektörü de seferberlik nedeniyle zorlanıyor.

İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda Filistinli can kayıpları artarken Tel Aviv yönetimi için de ekonomik fatura kabarıyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bugüne devam eden saldırılarının yanı sıra ordunun seferberlik ilan etmesi ve ülkedeki yavaşlayan ekonomik faaliyetin maliyeti gittikçe artıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard's Poor, İsrail'in kredi görünümünü "AA-" olarak teyit etti. Daha önce benzer şekilde Fitch Ratings de İsrail'in kredi notunu eksiye çevirmiş, Moody's de Tel Aviv'in kredi notunu izlemeye aldığını açıklamıştı.

Standard's Poor, açıklamasında, Gazze'deki savaşın İsrail ekonomisine ve kamu maliyesine ağır yükü olabileceğine işaret etti. Standard Poor's uzmanları, "İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceğini ve kredi göstergelerinin daha olumsuz etkilenebileceğini" değerlendirdi.

Bloomberg, jeopolitik gerilimin nasıl sonuçlanacağına ilişkin belirsizlik karşısında yatırımcıların, Gazze'ye İsrail ordusunun herhangi bir kara harekatından önce İsrail varlıklarından uzaklaştığına dikkati çekti.

İsrail şekeli son 14 yılın en düşük seviyesinde

Uluslararası para birimleri karşısında Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi karşısında değer kaybeden İsrail şekeli, 7 Ekim'in ardından son 14 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Son 13 gündür değer kaybetmeyi sürdüren İsrail şekelinde, son 40 yılın en uzun süre devam eden düşüşü kaydedildi.

İsrail'deki Catalyst isimli ekonomi gazetesi, savaşın toplamda İsrail'e 17 milyar dolara mal olacağını tahmin etti.

Seferberlik karşısında yüksek teknoloji şirketlerinin yüzde 70'i zorluk yaşıyor

Ülke ekonomisinin dinamosu olarak kabul edilen yüksek teknoloji sektörünün de İsrail ordusundaki seferberlik nedeniyle zorlandığı belirtildi.

İsrail İnovasyon İdaresinin 500 yüksek teknoloji şirketiyle yaptığı anket sonuçlarına göre, sektördeki şirketlerin yüzde 70'i çalışmalarında aksama yaşandığını bildirdi.

Yüksek teknoloji sektöründeki çalışanların yaklaşık yüzde 15-20'inin askere alındığına işaret edilirken iş gücünde kalanların da çocuk bakımı ve diğer gerekçelerle performansının düştüğü aktarıldı.

İsrail'in turizm gelirlerinin azalması, ekonomik faaliyetin yavaşlaması, ordunun seferberliği, ülke içinden yerinden edilenlere yapılan harcamalar gibi ek yüklerin kamu bütçesini daha da zorlayacağı belirtiliyor.