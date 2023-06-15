İsrail'in askeri ekipman ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2022'de İsrail'in askeri ekipman ihracatı 12,55 milyar ABD dolarına ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İsrail'in son üç yılda askeri ekipman ihracatı yüzde 50 artış gösterdi. Küresel pazarda keşif ve saldırı amaçlı insansız hava araçları önemli ölçüde dikkat çekerken, yabancı ordularla imzalanan anlaşmaların dörtte biri bu teknolojilere odaklıydı.

İsrail'in askeri ekipman ihracatı 2022'de 12,55 milyar ABD dolarına ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İsrail Savunma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2022'de savunma anlaşmalarının toplam değerinin üst üste ikinci yılda rekor kırdığını duyurdu. İsrail'in askeri ekipman ihracatı son üç yılda yüzde 50 artış gösterdi.

Bakanlığın açıklamasına göre 2022'de yaklaşık 120 İsrail şirketi "yüzlerce" yeni satış anlaması imzaladı. Bu anlaşmaların yaklaşık yarısı, 100 milyon doları aşan tutarlarda düzenlendi.

Bakanlık, özellikle 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirme yönünde mutabık kaldığı bir anlaşmalar serisi olan İbrahim Anlaşmaları'nın ardından, bu ülkelere askeri ekipman ihracatının 3 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Küresel pazarda keşif ve saldırı amaçlı insansız hava araçları önemli ölçüde dikkat çekerken, yabancı ordularla imzalanan anlaşmaların dörtte biri bu teknolojilere odaklıydı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor. (XHTV)