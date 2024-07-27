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İsrail'e ihraç edilen kabaklar tarlada kaldı

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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Kocaoluk Mahallesinde üretilen ve her yıl İsrail'e ihraç edilen kabaklar, savaş nedeniyle tarlada kaldı. Üreticiler, ihracat yapabilmek için alternatif ülke bulunmasını istiyor.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Kocaoluk Mahallesinde üretilen ve her yıl sezonda İsrail'e ihraç edilen kabak, savaş nedeniyle tarlada kaldı. Üreticiler, 3 ila 5 liradan satılan kabakları ihracat olmadığı için toplayıp hayvanlarını yem parası vermeden kabaklarla beslediklerini söylerken, ihracat yapabilmeleri için alternatif ülke bulunmasını istediler.

İlçeye bağlı Kocaoluk Mahallesinde üretimi yapılan kabak, fasulye, karnabahar, lahana ve domates gibi ürünlerin hasat sezonu başladı. İlk olarak sezona kabak hasadı ile başlayan üreticiler, İsrail'in Filistin'deki katliamları nedeniyle ihracatın kapanması ile birlikte zor günler yaşıyor. Sezona 3 ila 5 liradan başlayan kabak elde kalırken, alıcı bulunamıyor.

Üreticiler, ürünlerini satacak alternatif yollar bulunmasını istiyor.

Tarlada kalan kabaklar ise hayvanlara yem oluyor

Üretici Mehmet İmir, "20 müstahsile bakıyorum. Sezona kabakla başlıyoruz. Kabak şu anda Mersin halinde satılmıyor. Biz buradan yüklüyoruz ya Mersin'de ya da burada hayvanlara veriyoruz. Çiftçiye beş lira yazıyorduk. Tüccar arkadaşlarımız zarar edince herkes yere kesiyor. Hayvanlara döküyoruz. Tek sıkıntımız ihracat yok. Bizim ürünlerimiz buradan genelde İsrail'e ihracata gidiyor. İsrail savaşı nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. İhracat açılmazsa bu mal iç piyasaya kalkmaz. Sadece bu köyde üç bin dönüm ekili sebze var. Bugün kabak böyle olursa, yarın karnabahar ve domateste de aynısı olur. 110 dönüm yerim var. Ortalama bin ton ürün bekliyorum" dedi.

"Kabaklarımız para etmediği için hayvanlara döküyoruz" diyen Fethi Yüksel, "Yerlere kesiyoruz. En azından hayvanlarımızın yem ihtiyacı karşılansın diye hayvanlarımıza veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Silifke Kocaoluk Sulama Kooperatifi Başkanı Halil Şahin ise "Kabaklarımız mahsullerimiz satılamamaktadır. Kesip tarlada bırakıyoruz. Daha fazlasını hayvanlara yem olarak veriyoruz. İhracat olmadığı süreçte bu mahsul para etmiyor" şeklinde konuştu.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer de ihracatın açılması takdirde üreticilerin rahat bir nefes alacağını belirtti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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