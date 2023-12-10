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İsrail'den İthal Edilen Kekiklerde Yüksek Seviyede Tarım İlacı Kalıntıları Tespit Edildi

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Avrupa Birliği'nin (AB) gıda güvenlik sistemi, İsrail'den Belçika'ya gönderilen kekiklerde normalin 500 katından yüksek oranda çeşitli tarım ilacı kalıntıları tespit edildiğini bildirdi. İsrail kekiğinde AB'ye ithal edilmesine izin verilen sınırdan 550 kat fazla chlorfenapyr, 500 kat fazla chlorothalonil, 330 kat fazla bromopropilat, 230 kat fazla dinotefuran, 34 kat fazla imidakloprid, 22 kat fazla bifenthrin ve 21 kat fazla cyflumetofen tespit edildi. Risk nedeniyle AB yetkili kurumlarına uyarıda bulunulurken, Belçika, İsrail'den ithal edilecek ürünlere yönelik denetimlerini artırdı.

Avrupa Birliği'nin (AB) gıda güvenlik sistemi, İsrail'den Belçika'ya gönderilen kekiklerde normalin 500 katından yüksek oranda çeşitli tarım ilacı kalıntıları tespit edildiğini bildirdi.

AB'nin Gıda ve Yem Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) verilerine göre, Belçika'nın İsrail'den ithal ettiği ve diğer AB ülkelerine gönderilmesi planlanan kekiklerde 7 farklı türde, yüksek seviyede pestisit atıkları belirlendi.

İsrail kekiğinde AB'ye ithal edilmesine izin verilen sınırdan 550 kat fazla chlorfenapyr, 500 kat fazla chlorothalonil, 330 kat fazla bromopropilat, 230 kat fazla dinotefuran, 34 kat fazla imidakloprid, 22 kat fazla bifenthrin ve 21 kat fazla cyflumetofen tespit edildi.

Özellikle chlorfenapyr ve dinotefuran, yasak madde sınıflamasında yer alıyor.

Risk nedeniyle AB yetkili kurumlarına uyarıda bulunulurken, Belçika, İsrail'den ithal edilecek ürünlere yönelik denetimlerini artırdı.

AB, ithal ettiği gıda ürünlerinin güvenli olmasını sağlamak için RASFF'ı kurmuştu. Bu sistem AB'ye ithal edilen gıdalarda belirlenen risklere karşı alınan önlemler hakkında bilgi paylaşımını amaçlıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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