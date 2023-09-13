İsrail, Azerbaycan ve Özbekistan ile Buğday Üretimi Anlaşmaları İmzaladı

İsrail, Azerbaycan ve Özbekistan ile buğday üretme ve yetiştirme anlaşmaları imzaladı. Anlaşmalar, İsrail'in gıda güvenliğini sağlamayı amaçlıyor ve buğday üretiminde bilgi ve teknoloji paylaşımını içeriyor.

KUDÜS, 13 Eylül (Xinhua) -- İsrail, Azerbaycan ve Özbekistan'la buğday üretme ve yetiştirme anlaşmaları imzaladı. İsrail Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşmalar İsrail'in gıda güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Söz konusu iki anlaşma, İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter'in Özbekistan ve Azerbaycan'a yaptığı ve Salı günü sona eren ziyaretler esnasında imzalandı.

Anlaşmalar; sulama, toprak koruma ve bitki koruma alanları dahil olmak üzere İsrail'in buğday üretimindeki bilgi ve teknolojisini Azerbaycan ve Özbekistan'la paylaşmasına imkan verecek.

İsrail Tarım Bakanlığı, ülkenin buğday ithalatını artırmak üzere benzer anlaşmaların Avrupa ve Afrika ülkelerinde de teşvik edileceğini kaydetti.