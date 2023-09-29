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Isparta Ticaret Borsasında Haşhaş Kapsülü Kilogramı 8,2 Liradan Satıldı

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Isparta Ticaret Borsasında haşhaş kapsülünün kilogramı ortalama 8,2 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Isparta Ticaret Borsasında haşhaş kapsülünün kilogramı ortalama 8,2 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Haşhaş KapsülüKg8,2TMO
YulafKg6,00TMO
BuğdayKg7,8TTS
Buğday(Makarnalık)Kg7,91TTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış

TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi

Kaynak: AA / Ekonomi

Isparta Ekonomi Haberler

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