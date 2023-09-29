Isparta Ticaret Borsasında Haşhaş Kapsülü Kilogramı 8,2 Liradan Satıldı
Isparta Ticaret Borsasında haşhaş kapsülünün kilogramı ortalama 8,2 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.
Isparta Ticaret Borsasında haşhaş kapsülünün kilogramı ortalama 8,2 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Haşhaş Kapsülü
|Kg
|8,2
|TMO
|Yulaf
|Kg
|6,00
|TMO
|Buğday
|Kg
|7,8
|TTS
|Buğday(Makarnalık)
|Kg
|7,91
|TTS
TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi
Kaynak: AA / Ekonomi