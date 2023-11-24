Isparta Ticaret Borsası'nda Yemlik Arpa Fiyatları
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Isparta Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Isparta Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Arpa (Yemlik)
|Kg.
|5,30
|MTS
|Tere yağ
|Kg.
|212,00
|TTS
|Beyaz peynir
|Kg.
|102,00
|TTS
|Kaşar peynir
|Kg.
|177,00
|TTS
|Dana
|Kg.
|240,00
|MTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi