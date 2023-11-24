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Isparta Ticaret Borsası'nda Yemlik Arpa Fiyatları

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Isparta Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Isparta Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü

Arpa (Yemlik)Kg.5,30MTS

Tere yağKg.212,00TTS

Beyaz peynirKg.102,00TTS

Kaşar peynirKg.177,00TTS

DanaKg.240,00MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Isparta Tarım Ekonomi Haberler

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