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Isparta Ticaret Borsası'nda İnek Sütü Litresi 13,50 Liradan Satıldı

Isparta Ticaret Borsası'nda inek sütünün litresi ortalama 13,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları da açıklandı.