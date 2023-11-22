Isparta Ticaret Borsası'nda İnek Sütü Litresi 13,50 Liradan Satıldı
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Isparta Ticaret Borsası'nda inek sütünün litresi ortalama 13,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları da açıklandı.
Isparta Ticaret Borsası'nda inek sütünün litresi ortalama 13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|İnek sütü
|Lt.
|13,50
|TTS
|Yün
|Kg.
|4,50
|MTS
|Et karkas (dana)
|Kg.
|235,00
|TTS
|Et karkas (sığır)
|Kg.
|215,00
|TTS
|Dana
|Ad.
|73,500
|MTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi