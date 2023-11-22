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Isparta Ticaret Borsası'nda İnek Sütü Litresi 13,50 Liradan Satıldı

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Isparta Ticaret Borsası'nda inek sütünün litresi ortalama 13,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları da açıklandı.

Isparta Ticaret Borsası'nda inek sütünün litresi ortalama 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü

İnek sütüLt.13,50TTS

YünKg.4,50MTS

Et karkas (dana)Kg.235,00TTS

Et karkas (sığır)Kg.215,00TTS

DanaAd.73,500MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

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