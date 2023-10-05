Isparta Ticaret Borsası'nda Elma Kilogramı 5,46 Liradan Satıldı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Isparta Ticaret Borsası'nda elmanın (sanayi tipi) kilogramı ortalama 5,46 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verilmiştir.
Isparta Ticaret Borsası'nda elmanın (sanayi tipi) kilogramı ortalama 5,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|5,46
|TTS
|Dana
|Ad.
|32,795,85
|MTS
|Buğday
|Kg
|8,34
|TTS
|Et (Dana kemiksiz)
|Kg.
|320
|TTS
|Et (Kuşbaşı)
|Kg.
|390,00
|TTS
|Et (Kıyma)
|Kg.
|370,00
|TTS
|Şeftali (Sanayi tipi)
|Kg.
|9.75
|TTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi