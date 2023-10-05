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Isparta Ticaret Borsası'nda Elma Kilogramı 5,46 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Isparta Ticaret Borsası'nda elmanın (sanayi tipi) kilogramı ortalama 5,46 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verilmiştir.

Isparta Ticaret Borsası'nda elmanın (sanayi tipi) kilogramı ortalama 5,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü

Elma (Sanayi tipi)Kg5,46TTS

DanaAd.32,795,85MTS

BuğdayKg8,34TTS

Et (Dana kemiksiz)Kg.320TTS

Et (Kuşbaşı)Kg.390,00TTS

Et (Kıyma)Kg.370,00TTS

Şeftali (Sanayi tipi)Kg.9.75TTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Isparta Ekonomi Haberler

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