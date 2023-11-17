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Isparta Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 9,39 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 9,39 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 9,39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü

BuğdayKg.9,39TTS

Buğday unuKg.12,00TTS

Et karkas (dana)Kg.230,00TTS

Et karkas (inek)Kg.215,00MTS

Elma (Golden)Kg.19,00MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Isparta Ekonomi Haberler

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