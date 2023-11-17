Isparta Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 9,39 Liradan Satıldı
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Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 9,39 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 9,39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Buğday
|Kg.
|9,39
|TTS
|Buğday unu
|Kg.
|12,00
|TTS
|Et karkas (dana)
|Kg.
|230,00
|TTS
|Et karkas (inek)
|Kg.
|215,00
|MTS
|Elma (Golden)
|Kg.
|19,00
|MTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi