Isparta Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 7,55 Liradan Satıldı
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Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 7,55 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Buğday (sert) 8,00 TL, Buğday (makarnalık) 8,15 TL, İnek sütü 11,66 TL. MTS: Müstahsilden Tüccara Satış, TTS: Tüccardan Tüccara Satış.
Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 7,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Buğday
|Kg
|7,55
|TTS
|Buğday (sert)
|Kg
|8,00
|MTS
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|8,15
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|11,66
|TTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi