Isparta Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 7,55 Liradan Satıldı

Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 7,55 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Buğday (sert) 8,00 TL, Buğday (makarnalık) 8,15 TL, İnek sütü 11,66 TL. MTS: Müstahsilden Tüccara Satış, TTS: Tüccardan Tüccara Satış.