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Isparta Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 7,55 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 7,55 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Buğday (sert) 8,00 TL, Buğday (makarnalık) 8,15 TL, İnek sütü 11,66 TL. MTS: Müstahsilden Tüccara Satış, TTS: Tüccardan Tüccara Satış.

Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 7,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü

BuğdayKg7,55TTS

Buğday (sert)Kg8,00MTS

Buğday (makarnalık)Kg8,15TTS

İnek sütüLt11,66TTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Isparta Ekonomi Haberler

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