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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Isparta Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı ortalama 5,50 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı ortalama 5,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü

MısırKg5,50MTS

AspirKg9,00MTS

ArpaKg6,25MTS

BuğdayKg8,05TTS

NohutKg26,00MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Isparta Mısır Ekonomi Haberler

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