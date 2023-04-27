Isparta Ticaret Borsası
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Isparta Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı ortalama 5,50 liradan satıldı.
Isparta Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı ortalama 5,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Mısır
|Kg
|5,50
|MTS
|Aspir
|Kg
|9,00
|MTS
|Arpa
|Kg
|6,25
|MTS
|Buğday
|Kg
|8,05
|TTS
|Nohut
|Kg
|26,00
|MTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Isparta Mısır Ekonomi Haberler
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