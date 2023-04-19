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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Isparta Ticaret Borsasında inek sütünün litresi ortalama 11,66 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında inek sütünün litresi ortalama 11,66 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü

DanaKg227,50TTS

ElmaKg10,00TTS

ArmutKg7,20MTS

İnek sütüLt11,66TTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Isparta Ekonomi Haberler

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