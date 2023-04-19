Isparta Ticaret Borsası
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Isparta Ticaret Borsasında inek sütünün litresi ortalama 11,66 liradan satıldı.
Isparta Ticaret Borsasında inek sütünün litresi ortalama 11,66 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Dana
|Kg
|227,50
|TTS
|Elma
|Kg
|10,00
|TTS
|Armut
|Kg
|7,20
|MTS
|İnek sütü
|Lt
|11,66
|TTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Isparta Ekonomi Haberler
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