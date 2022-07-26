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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası'nda, kekik ortalama 20 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsası'nda, kekik ortalama 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
KekikKg20,00MTS
Çörek otuKg32,66MTS
Domates Kg5,00MTS
ElmaKg10,00MTS

KayısıKg14,00MTS
ŞeftaliKg15,00MTS
Arpa (Yemlik)Kg3,25TTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

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