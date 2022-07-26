Isparta Ticaret Borsası'nda, kekik ortalama 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü Kekik Kg 20,00 MTS Çörek otu Kg 32,66 MTS Domates Kg 5,00 MTS Elma Kg 10,00 MTS Kayısı Kg 14,00 MTS Şeftali Kg 15,00 MTS Arpa (Yemlik) Kg 3,25 TTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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