Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Isparta Ticaret Borsası'nda, mısırın kilogramı ortalama 5 liradan satıldı.
Isparta Ticaret Borsası'nda, mısırın kilogramı ortalama 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Mısır
|Kg
|5,00
|TTS
|Aspir
|Kg
|6,00
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|7,50
|MTS
|Biber
|Kg
|7,75
|MTS
|Elma
|Kg
|7,50
|TTS
|Kiraz
|Kg
|63,00
|MTS
|Buğday (Yemlik)
|Kg
|5,32
|TTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Isparta Mısır Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.