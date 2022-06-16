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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası'nda, mısırın kilogramı ortalama 5 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsası'nda, mısırın kilogramı ortalama 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
MısırKg5,00TTS
AspirKg6,00TTS
İnek sütüLt7,50MTS
BiberKg7,75MTS

ElmaKg7,50TTS
KirazKg63,00MTS
Buğday (Yemlik)Kg5,32TTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Isparta Mısır Ekonomi Haberler

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