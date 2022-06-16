Isparta Ticaret Borsası'nda, mısırın kilogramı ortalama 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü Mısır Kg 5,00 TTS Aspir Kg 6,00 TTS İnek sütü Lt 7,50 MTS Biber Kg 7,75 MTS Elma Kg 7,50 TTS Kiraz Kg 63,00 MTS Buğday (Yemlik) Kg 5,32 TTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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