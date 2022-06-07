Isparta Ticaret Borsası - Haberler

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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, lahananın kilogramı ortalama 10,20 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında, lahananın kilogramı ortalama 10,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
LahanaKg10,20MTS
PırasaKg6,2MTS
Taze soğan (yeşil) Kg10,20MTS
BrokoliKg12,25MTS

Semiz otuKg17,01TTS
Enginar Kg61,23MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Isparta Ekonomi Haberler

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