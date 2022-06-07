Isparta Ticaret Borsası - Haberler

Isparta Ticaret Borsasında, lahananın kilogramı ortalama 10,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü Lahana Kg 10,20 MTS Pırasa Kg 6,2 MTS Taze soğan (yeşil) Kg 10,20 MTS Brokoli Kg 12,25 MTS Semiz otu Kg 17,01 TTS Enginar Kg 61,23 MTS

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