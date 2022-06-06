Isparta Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, inek sütünün litresi ortalama 7,10 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında, inek sütünün litresi ortalama 7,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
İnek sütüLt7,10MTS
Kuru soğanKg4,68TTS
PatatesKg7,00TTS
KabakKg8,00TTS

SarımsakKg34,25TTS
DomatesKg7,95TT
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title