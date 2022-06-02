Isparta Ticaret Borsası - Haberler

Isparta Ticaret Borsasında, elmanın kilogramı ortalama 7,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü Elma Kg 7,30 TTS Elma (Sanayi tipi) Kg 3,40 TTS Et karkas (Dana) Kg 102,15 TTS Et karkas (Düve) Kg 94,00 TTS Elma (Golden) Kg 2,91 TTS

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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