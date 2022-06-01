Isparta Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
 - Güncelleme:
Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, kırık buğdayın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında, kırık buğdayın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Buğday (Kırık)Kg5,30TTS
Buğday kepeği (kaba)Kg3,75TTS
RazmolKg4,88TTS
BonkaliteKg6,25TTS

ElmaKg7,50TTS

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Ticaret Isparta Buğday Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title