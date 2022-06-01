Isparta Ticaret Borsası - Haberler

Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsasında, kırık buğdayın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı.
Isparta Ticaret Borsasında, kırık buğdayın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Buğday (Kırık)
|Kg
|5,30
|TTS
|Buğday kepeği (kaba)
|Kg
|3,75
|TTS
|Razmol
|Kg
|4,88
|TTS
|Bonkalite
|Kg
|6,25
|TTS
|Elma
|Kg
|7,50
|TTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Ticaret Isparta Buğday Ekonomi Haberler
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