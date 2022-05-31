Isparta Ticaret Borsası - Haberler

Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı ortalama 6,85 liradan satıldı.
Isparta Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı ortalama 6,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Buğday
|Kg
|6,85
|TTS
|Elma (Golden)
|Kg
|10,00
|TTS
|Elma (Granny smith)
|Kg
|14,68
|TTS
|Elma (Scarlet)
|Kg
|14,68
|TTS
|Elma (Scarlet 2. sınıf)
|Kg
|5,00
|TTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Ticaret Isparta Buğday Ekonomi Haberler
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