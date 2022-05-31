Isparta Ticaret Borsası - Haberler

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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
 - Güncelleme:
Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı ortalama 6,85 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı ortalama 6,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
BuğdayKg6,85TTS
Elma (Golden)Kg10,00TTS
Elma (Granny smith)Kg14,68TTS
Elma (Scarlet)Kg14,68TTS

Elma (Scarlet 2. sınıf)Kg5,00TTS

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Ticaret Isparta Buğday Ekonomi Haberler

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