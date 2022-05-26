Isparta Ticaret Borsası - Haberler

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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, gül çiçeğinin kilogramı ortalama 5,10 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında, gül çiçeğinin kilogramı ortalama 5,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Gül çiçeğiKg5,10MTS
PortakalKg10,00MTS
İnek sütüLt5,66MTS
LahanaKg7,80MTS

ElmaKg9,55MTS
Elma (Sanayi tipi)Kg3,67TTS
Mandalina (kuru)Kg6,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Portakal, Ticaret, Isparta, İnek, Ekonomi, Haberler

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