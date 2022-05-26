Isparta Ticaret Borsası - Haberler

Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsasında, gül çiçeğinin kilogramı ortalama 5,10 liradan satıldı.
Isparta Ticaret Borsasında, gül çiçeğinin kilogramı ortalama 5,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Gül çiçeği
|Kg
|5,10
|MTS
|Portakal
|Kg
|10,00
|MTS
|İnek sütü
|Lt
|5,66
|MTS
|Lahana
|Kg
|7,80
|MTS
|Elma
|Kg
|9,55
|MTS
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|3,67
|TTS
|Mandalina (kuru)
|Kg
|6,00
|MTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
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