Isparta Ticaret Borsası - Haberler

Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Isparta Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı ortalama 5,62 liradan satıldı.
Isparta Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı ortalama 5,62 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Buğday
|Kg
|5,62
|MTS
|Sığır
|Kg
|65,00
|MTS
|Et (Sığır karkas)
|Kg
|75,00
|TTS
|Tereyağı
|Kg
|86,00
|TTS
|Beyaz peynir
|Kg
|45,00
|TTS
|İnek sütü
|Lt.
|5,70
|MTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|67,00
|TTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Ticaret, Isparta, Buğday, İnek, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500