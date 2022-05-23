Isparta Ticaret Borsası - Haberler

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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, arpanın kilogramı ortalama 5,05 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında, arpanın kilogramı ortalama 5,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
ArpaKg5,05TTS
Elma (Sanayi tipi)Kg3,57TTS
İnek sütü Lt.5,70MTS
İnek sütüLt.5,45MTS
Elma (Sanayi tipi)Kg3,50MTS

Buğday Kg6,30TTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Ticaret, Isparta, Arpa, İnek, Ekonomi, Haberler

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