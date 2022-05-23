Isparta Ticaret Borsası - Haberler

Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsasında, arpanın kilogramı ortalama 5,05 liradan satıldı.
Isparta Ticaret Borsasında, arpanın kilogramı ortalama 5,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Arpa
|Kg
|5,05
|TTS
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|3,57
|TTS
|İnek sütü
|Lt.
|5,70
|MTS
|İnek sütü
|Lt.
|5,45
|MTS
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|3,50
|MTS
|Buğday
|Kg
|6,30
|TTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
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