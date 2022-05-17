Isparta Ticaret Borsası - Haberler

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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, elmanın kilogramı ortalama 6,12 liradan satıldı.

ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, elmanın kilogramı ortalama 6,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
ElmaKg6,12MTS
Elma (Sanayi tipi)Kg3,60TTS
Elma (Starking)Kg11,00TTS
Elma (Golden)Kg9,50TTS
Elma (Granny smith)Kg11,00TTS

Elma (Fuji) Kg9,50TTS
Ham sığır derisi (yaş)Kg18,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

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