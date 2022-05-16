Isparta Ticaret Borsası - Haberler

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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı ortalama 6,20 liradan satıldı.

ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı ortalama 6,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
BuğdayKg6,20TTS
İnek sütüLt.5,70TTS
SarımsakKg29,69MTS
LahanaKg6,53MTS
PırasaKg5,10MTS

KarnabaharKg13,27MTS
BrokoliKg11,22MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Ticaret, Isparta, Buğday, İnek, Ekonomi, Haberler

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