Isparta Ticaret Borsası - Haberler

Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı ortalama 6,20 liradan satıldı.
ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı ortalama 6,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Buğday
|Kg
|6,20
|TTS
|İnek sütü
|Lt.
|5,70
|TTS
|Sarımsak
|Kg
|29,69
|MTS
|Lahana
|Kg
|6,53
|MTS
|Pırasa
|Kg
|5,10
|MTS
|Karnabahar
|Kg
|13,27
|MTS
|Brokoli
|Kg
|11,22
|MTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
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