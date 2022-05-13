Isparta Ticaret Borsası - Haberler

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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, elmanın kilogramı ortalama 5,00 liradan satıldı.

ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, elmanın kilogramı ortalama 5,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Elma Kg5,00MTS
Et (Karakas dana)Kg104, 00TTS
Et (Karkas düve)Kg98,50TTS
Elma (Sofralık ikinci sınıf)

Kg4,00MTS
Elma (Sofralık üçüncü sınıf)Kg3,00MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Ticaret, Isparta, Ekonomi, Haberler

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