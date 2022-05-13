Isparta Ticaret Borsası - Haberler

Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsasında, elmanın kilogramı ortalama 5,00 liradan satıldı.
ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, elmanın kilogramı ortalama 5,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Elma
|Kg
|5,00
|MTS
|Et (Karakas dana)
|Kg
|104, 00
|TTS
|Et (Karkas düve)
|Kg
|98,50
|TTS
|Elma (Sofralık ikinci sınıf)
|Kg
|4,00
|MTS
|Elma (Sofralık üçüncü sınıf)
|Kg
|3,00
|MTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Ticaret, Isparta, Ekonomi, Haberler
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