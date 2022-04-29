Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsasında, kırık buğdayın kilogramı ortalama 5,00 liradan satıldı.
Isparta Ticaret Borsasında, kırık buğdayın kilogramı ortalama 5,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Buğday (Kırık)
|Kg
|5,00
|TTS
|Buğday unu
|Kg
|9,70
|TTS
|Elma
|Kg
|7,50
|MTS
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|3,00
|MTS
|Et karkas (Dana)
|Kg
|90,00
|TTS
|Et karkas (Düve)
|Kg
|83,50
|TTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Ticaret, Isparta, Buğday, Ekonomi, Haberler
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