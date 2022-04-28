Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 3,80 liradan satıldı.
ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 3,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|3,80
|TTS
|Nohut
|Kg
|15,00
|MTS
|Elma (Gala)
|Kg
|5,00
|MTS
|Elma (Sofralık)
|Kg
|3,30
|TTS
|Buğday
|Kg
|6,43
|MTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Ticaret, Isparta, Buğday, Ekonomi, Haberler
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