Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Isparta Ticaret Borsasında, etin (kargas) kilogramı ortalama 74,00 liradan satıldı.
ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, etin (kargas) kilogramı ortalama 74,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Et (Karkas)
|Kg
|74,00
|TTS
|İnek sütü
|Lt.
|4,50
|MTS
|Et (Kuşbaşı)
|Kg
|115,00
|TTS
|Et dana (Kemiksiz)
|Kg
|115,00
|MTS
|Et sığır (Karkas)
|Kg
|72, 00
|MTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Ticaret, Isparta, İnek, Ekonomi, Haberler
500