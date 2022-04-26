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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, etin (kargas) kilogramı ortalama 74,00 liradan satıldı.

ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, etin (kargas) kilogramı ortalama 74,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Et (Karkas)Kg74,00TTS
İnek sütüLt.4,50MTS
Et (Kuşbaşı)Kg115,00TTS

Et dana (Kemiksiz)Kg115,00MTS
Et sığır (Karkas)Kg72, 00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Ticaret, Isparta, İnek, Ekonomi, Haberler

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