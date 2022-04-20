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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, arpanın kilogramı ortalama 4,60 liradan satıldı.

ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, arpanın kilogramı ortalama 4,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
ArpaKg4,60MTS
Çörek otuKg33,79MTS
Elma (Sanayi tipi)Kg3,80TTS

İnek sütüKg4,60MTS
BuğdayKg5,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Ticaret, Isparta, İnek, Arpa, Ekonomi, Haberler

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