Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsasında, arpanın kilogramı ortalama 4,60 liradan satıldı.
ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, arpanın kilogramı ortalama 4,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Arpa
|Kg
|4,60
|MTS
|Çörek otu
|Kg
|33,79
|MTS
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|3,80
|TTS
|İnek sütü
|Kg
|4,60
|MTS
|Buğday
|Kg
|5,00
|MTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
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