Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Isparta Ticaret Borsasında, elma ortalama 7,00 liradan satıldı.
ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, elma ortalama 7,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Elma
|Kg
|7,00
|TTS
|Buğday
|Kg
|5,93
|TTS
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|2,97
|TTS
|Buğday
|Kg
|5,20
|MTS
|Nohut
|Kg
|15,00
|MTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Ticaret, Isparta, Buğday, Ekonomi, Haberler
500