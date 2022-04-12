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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, buğday kepeği ortalama 4,55 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında, buğday kepeği ortalama 4,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Buğday kepeği (Razmol)Kg4,55TTS
BonkaliteKg4,63TTS
Elma (Sanayi tipi)Kg2,50TTS

Buğday Kg5,40MTS
ArpaKg4,60MTS
Et (Düve karkas)Kg84,00TTS

Et (Dana karkas)Kg90,50TTS
Buğday unuKg9,34TTS

Keçi derisi (Özel) Kg27,00MTS
Elma (Golden) Kg3,85TTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

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