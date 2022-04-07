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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
 - Güncelleme:
Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 3,50 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında, sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 3,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Elma (Sanayi tipi)Kg3,50TTS
Et (Düve karkas)Kg84,00TTS
Et (Dana karkas)Kg90,50TTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Ticaret, Isparta, Ekonomi, Haberler

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