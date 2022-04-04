Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı ortalama 6,00 liradan satıldı.
Isparta Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı ortalama 6,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Mısır
|Kg
|6,00
|TTS
|Buğday (Kırık)
|Kg
|5,00
|TTS
|Elma (Starking)
|Kg
|12, 46
|TTS
|Nohut
|Kg
|13,00
|MTS
|Et (Düve karkas)
|Kg
|84
|TTS
|Et (Dana karkas)
|Kg
|90,50
|TTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Ticaret, Isparta, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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