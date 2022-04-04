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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı ortalama 6,00 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı ortalama 6,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
MısırKg6,00TTS
Buğday (Kırık)Kg5,00TTS
Elma (Starking)Kg12, 46TTS
NohutKg13,00MTS
Et (Düve karkas)Kg84TTS
Et (Dana karkas)Kg90,50TTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Ticaret, Isparta, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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