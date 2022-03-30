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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
 - Güncelleme:
Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında elmanın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.

ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında elmanın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
ElmaKg6,00TTS
Elma (Sanayi tipi)Kg3,10MTS
Elma (Starking)Kg6,00TTS
Elma (Golden)Kg6,50TTS
Elma (Granny smith)Kg7,50TTS
Et (İnek karkas)Kg68,00TTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Ticaret, Isparta, İnek, Ekonomi, Haberler

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