Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsasında elmanın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.
ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında elmanın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Elma
|Kg
|6,00
|TTS
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|3,10
|MTS
|Elma (Starking)
|Kg
|6,00
|TTS
|Elma (Golden)
|Kg
|6,50
|TTS
|Elma (Granny smith)
|Kg
|7,50
|TTS
|Et (İnek karkas)
|Kg
|68,00
|TTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
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