Isparta'da yüzde 90'nının tarımla uğraştığı köyde karanfil hasadı başladı. Köyde bin 500 dekar alanda yaklaşık 200 milyon dal karanfil üretiliyor. Karanfiller Hollanda, İngiltere, Romanya, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Isparta'nın karanfilleri Avrupa'yı renklendiriyor

Isparta'da yüzde 90'nının tarımla uğraştığı köyde karanfil hasadı başladı

Köyde bin 500 dekar alanda yaklaşık 200 milyon dal karanfil üretiliyor

ISPARTA - Isparta'nın nüfusunun yüzde 90'nının tarımla uğraştığı merkeze bağlı Deregümü köyünde hasatı yapılan karanfiller, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Köyde bin 500 dekar alanda yaklaşık 200 milyon dal karanfil üretimi gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de gül, lavanta, kiraz, domates gibi ürünlerle güçlü bir tarım altyapısına sahip olan Isparta'da karanfil üretimi de gerçekleştiriliyor. Isparta'da 2500 kişilik nüfusunun yüzde 90'nının tarımla uğraştığı merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda üretilen karanfiller, Hollanda, İngiltere, Romanya, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kentte yayla şartlarında her yıl yaklaşık 200 milyon dal karanfil üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen karanfillerin bir kısmı yurtdışı pazarına gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Karanfil üreticisi Kemal Erdoğan Karanfil çiçeklerinin şubat ayında dikimini gerçekleştirdiklerini belirterek "Çiçeklerimiz dikildikten dört ay sonra kesime başlanıyor. 100-150 dekar civarında üretim yerimiz var seramız karanfillerin cinsleri şeklinde ayrılmış durumda talebe göre yazlık ve kışlık olarak dikim yapıp elimizde her sezon karanfil bulundurmaya çalışıyoruz" dedi. Serada 15 renk karanfil yetiştiğini söyleyen Erdoğan "Renk olarak çok çeşidimiz var ama cins olarak iki çeşit karanfil yetiştiriyoruz. Standart ve sprey dediklerimiz tek kafalı ve çok kafalı olarak yetiştirdiklerimiz var" dedi. Geçen yıl 10 cent civarında karanfil satışının gerçekleştiğini belirten üretici Erdoğan "Bu yıl 15-16 cent civarında fiyatlar gidiyor hemen hemen. Standart dediğimiz karanfilleri Romanya, Bulgaristan ülkelerine gönderiyoruz. Spreyleri İngiltere ve Hollanda civarına gönderiyoruz daha çok bunları tercih ediyorlar" dedi.

"Üretken ve çalışkan bir köyümüz var"

Serada 3 yıldır tarım işçisi olarak çalışan emekli Ali Gülfidan sabah erken saatlerde hasada başladıklarını vurgulayarak "Saat beş buçuk altı gibi seralarda çalışmaya başlıyoruz 10 buçuk gibi çiçek kesimi yapmaya başlıyoruz. Köyümüz karanfil çiçeğinde büyük bir dekar alana sahip. Domateste de aynı şekilde üretken ve çalışkan bir köyümüz var" şeklinde konuştu.

"Yayla şartlarında 200 milyon dal karanfil üretiliyor"

Köyde yaklaşık bin 500 dekar alanda seralar olduğunu söyleyen Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk "Bu seralarımızda bu yıl 200 milyon dal civarında hasat bekliyoruz. Bu köyümüz hem tarımla geçiniyor, ülke insanına istihdam hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar ve üretim yapıyorlar. Bu köyün yaklaşık 2 bin 500 civarında nüfusu var hasat sezonunda yaklaşık sekiz dokuz ay boyunca köy nüfusu 5 bini buluyor çalışanlarımızla birlikte. Biraz önce dediğimiz gibi çalışan dediğimiz zaman insan yaşamında yemesinde, içmesinde, giyimine katkı sağlıyor. Ben tarım güzelliğini bizlere yaşattığı için tüm köyümüze teşekkür ediyorum" dedi.Tek tek kesilen karanfiller özenle paketlenerek, yurtdışına gönderime hazır hale getiriliyor.