Isparta haberleri... Isparta Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Isparta ekonomi haberi... Isparta Ticaret Borsası'nda, arpanın kilogramı ortalama 5 liradan satıldı.
Isparta Ticaret Borsası'nda, arpanın kilogramı ortalama 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Arpa
|Kg
|5,00
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|7,58
|TTS
|Dana
|Kg
|85,00
|MTS
|Kuzu
|Kg
|92,00
|MTS
|Kültür mantarı
|Kg
|19,27
|MTS
|Buğday
|Kg
|7,45
|MTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Isparta Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500
Isparta haberi: Isparta'da bir kişinin market tuvaletinde ölü bulunmasına ilişkin 1 tutuklama Isparta haber: Isparta'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ başvurusu ne zaman, hangi bankaya yapılıyor? TOKİ ucuz konut başvuru şartları ne, 2+1, 3+1 evler kaç TL?
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.