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Isparta haberleri... Isparta Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Isparta haberleri... Isparta Ticaret Borsası

Isparta ekonomi haberi... Isparta Ticaret Borsası'nda, arpanın kilogramı ortalama 5 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsası'nda, arpanın kilogramı ortalama 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
ArpaKg5,00TTS
İnek sütüLt7,58TTS
DanaKg85,00MTS

KuzuKg92,00MTS
Kültür mantarıKg19,27MTS
BuğdayKg7,45MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Isparta Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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