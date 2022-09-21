Isparta haberleri... Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası'nda, arpanın kilogramı ortalama 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü Arpa Kg 5,00 TTS İnek sütü Lt 7,58 TTS Dana Kg 85,00 MTS Kuzu Kg 92,00 MTS Kültür mantarı Kg 19,27 MTS Buğday Kg 7,45 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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