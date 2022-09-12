Isparta haberleri: Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası'nda, sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 3,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü Elma (Sanayi tipi) Kg 3,40 TTS Kırık buğday Kg 6,60 TTS Bonkalite Kg 5,38 TTS İnek sütü Lt 7,30 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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