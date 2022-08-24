Isparta haberleri | Isparta Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Isparta ekonomi haberi... Isparta Ticaret Borsası'nda, sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 3,61 liradan satıldı.
Isparta Ticaret Borsası'nda, sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 3,61 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|3,61
|TTS
|Et (Karkas)
|Kg
|95,00
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|7,48
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|5,00
|MTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Isparta Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.