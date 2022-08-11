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Isparta haberleri | Isparta Ticaret Borsası

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Isparta haberleri | Isparta Ticaret Borsası

Isparta bölgesinden gelen habere göre Isparta Ticaret Borsası'nda, sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 1,19 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsası'nda, sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 1,19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Elma (Sanayi tipi) Kg1,19TTS
ArpaKg6,75MTS
Kayısı (Sanayi tipi)Kg4,35MTS
BuğdayKg7,25TTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Isparta Ekonomi Haberler

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