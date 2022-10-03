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Isparta haberi... Isparta Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Isparta haberi... Isparta Ticaret Borsası

Isparta haberler... Isparta Ticaret Borsası'nda, ada çayının kilogramı ortalama 24 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsası'nda, ada çayının kilogramı ortalama 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Ada çayı (Natürel)Kg24,00TTS
Elma (Sanayi tipi)Kg2,20TTS
Yaş üzümKg12,00MTS

ArpaKg6,85MTS
BuğdayKg8,00TTS
NohutKg18,00MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Isparta Ekonomi Haberler

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