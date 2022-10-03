Isparta haberi... Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası'nda, ada çayının kilogramı ortalama 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü Ada çayı (Natürel) Kg 24,00 TTS Elma (Sanayi tipi) Kg 2,20 TTS Yaş üzüm Kg 12,00 MTS Arpa Kg 6,85 MTS Buğday Kg 8,00 TTS Nohut Kg 18,00 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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