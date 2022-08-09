Isparta haberi! Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası'nda, yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü Arpa (Yemlik) Kg 6,32 TTS Arpa Kg 6,75 MTS Kerevit Kg 6,00 MTS Buğday Kg 8,16 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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